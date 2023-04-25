Глава села в под Волгоградом игнорировал граждан и стал фигурантом уголовного дела

Бывшего главу Приволжского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области Александра Коломейцева подозревают в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Ранее жители села жаловались главе федерального СКР Александру Бастрыкину на отсутствие водопровода.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь главой Приволжского сельского поселения, в период с 2017 года не провел необходимый комплекс мероприятий по организации водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населения на территории сельского поселения. Таким образом, фигурант стремился облегчить условия своего труда, не затрачивая дополнительные силы и средства», — говорится в релизе.

В результате бездействия подозреваемого были нарушены права и законные интересы жителей Приволжского — долгое время люди провели без питьевой воды.

Как полагает следствие, в июне 2021 года Александр Коломейцев подготовил договор купли-продажи служебного авто. Затем мужчина предоставил в районное отделение ГИБДД подложный документ для снятия с учета. Потом фигурант продал авто, а полученные средства, больше 105 тыс. руб., потратил.

Чтобы избежать ответственности за продажу бюджетного имущества, подозреваемый составил заведомо подложное распоряжение, якобы подтверждающее факт утилизации автомобиля.

Александр Коломейцев сложил с себя полномочия главы Приволжского. Следователи закрепляют доказательства по делу.

Дарья Васенина