Летом на 180 пляжах Сочи будут работать 750 спасателей

В летний период в Сочи откроются 180 пляжей. За безопасностью на них будут следить 750 матросов-спасателей, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Перед началом курортного сезона спасатели проходят специальный отбор и обучение. Они должны хорошо плавать, нырять и уметь оказывать первую медпомощь. Переаттестацию персонал пляжей проходит ежегодно. Также для них проводят семинары.

«При подготовке к сезону уделяем повышенное внимание безопасности. Работаем в сотрудничестве с правоохранителями, сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам, территориального отдела Роспотребнадзора»,— отметила замглавы Сочи Инна Петухова.

По ее словам, с каждым годом увеличивается количество пляжей, которые проходят добровольную классификацию по нацстандартам. Сейчас 35-ти из них присвоены «Синие флаги». Кроме того, пользователи пляжных территорий заключают договор с частным охранным предприятием для обеспечения правопорядка, закупают ячейки для хранения личных вещей туристов.

Сейчас подготовка пляжной инфраструктуры в Сочи завершена на 50%. Некоторые территории начнут работать с 1 мая, все пляжи откроются к началу лета. Для начала их работы обязательным является взятие проб качества морской воды и получение санитарно-эпидемиологического заключения, а также уведомления Центра ГИМС о готовности пляжа.

Татьяна Ручкина

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