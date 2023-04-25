Депутаты поддержали предложение ярославского губернатора направить 358 млн рублей на ремонт больниц

Депутаты областной Думы приняли поправки в региональный бюджет на 2023 год, предложенные губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Заседание областной думы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как подчеркнули в правительстве, дополнительные налоговые поступления будут направлены на расходы в соцсфере.

«Дополнительные доходы от налогов и акцизов в размере 2,4 млрд руб. по итогам первого квартала направим на приоритетные направления. В их числе – ремонт больниц, дорог, закупка школьных учебников, решение проблем дольщиков и ряд других»,— заявил губернатор Михаил Евраев.

Согласно предложенным поправкам, 358 млн руб. выделено на капитальный ремонт медицинских учреждений. На эти средства будет отремонтировано несколько областных больниц, в том числе 157 млн руб. выделено на ремонт неврологического, реабилитационного отделений Ярославской областной клинической больницы, а также отделения челюстно-лицевой хирургии. На завершение капитального ремонта областной инфекционной больницы направят 79,9 млн руб., на ремонт урологического отделения больницы №9 – 60 млн руб. Рыбинская городская больница №1 получит на ремонт неврологического отделения 31,8 млн.

Депутаты областной думы поддержали предложение Михаила Евраева по направлению 1,3 млрд руб. на ремонт дорог, причем 927,4 млн. пойдет на муниципальные магистрали. Выделены средства и на художественную подсветку зданий. По инициативе губернатора дополнительное освещение получат Успенский собор в Мышкине, церковь Богоявления в селе Новый Некоуз, церкви в Некрасовском и Ярославском районах.

Андрей Иванов