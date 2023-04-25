ЕС усилит контроль над Instagram, TikTok, YouTube, Google и Twitter с 25 августа

Руководство Евросоюза планирует с 25 августа усилить контроль над 19 платформами, среди них Instagram, TikTok, YouTube, Google и Twitter. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Контроль будет ужесточен в связи с законом о цифровых услугах. Это затронет работу Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признанной российскими властями экстремистской компанией и запрещенной в России), а также AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando. В этот перечень могут включить еще пять сервисов — сейчас за их работой наблюдают.

«Мы считаем, что эти 19 сервисов стали настолько крупными, что они должны нести большую ответственность, чтобы делать интернет более безопасным»,— сообщил еврокомиссар на брифинге (цитата по Reuters).

Эти сервисы и онлайн-платформы будут должны исполнять дополнительные обязательства в области защиты пользователей в интернете, в том числе несовершеннолетних; заниматься снижением системных рисков и предоставлять надежные инструменты модерации контента.

Анастасия Ларина