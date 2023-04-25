Крупные пробки образовались в Нижнем Новгороде 25 апреля

Пробки мощностью в девять баллов образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером 25 апреля. Движение затруднено в центре города, на Московском шоссе, на Стрелке и в районе Ольгина, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Ситуация на дорогах в районе Ольгина осложнилась из-за ремонта Стригинского моста. Для улучшения обстановки власти регулируют работу светофоров, обсуждают с ГИБДД работу регулировщиков в пиковые часы и прорабатывают запуск железнодорожного движения.

«Но реальная картина изменится в лучшую сторону только после окончания ремонта моста. Прекрасно понимаю, что ограничение пропускной способности — это всегда неудобно и не вовремя, но необходимость ремонта назрела давно. Пока идут работы на Стригинском мосту, в Ольгине по пятницам во второй половине дня будут большие пробки»,— написал глава Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.

Анастасия Еремина