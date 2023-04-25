Бывшую сотрудницу нижегородского ломбарда осудили за присвоение 8,5 млн рублей

Автозаводский райсуд признал бывшую сотрудницу ломбарда «Часовая техника» Юлию Кузнецову виновной в присвоении 8,5 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ее приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в 2018-2020 годах сотрудница оформляла фиктивные залоговые билеты, похищала деньги и тратила их по своему усмотрению. Подсудимая признала вину и раскаялась.

Суд не стал взыскивать сумму ущерба в пользу потерпевшей стороны в рамках уголовного дела и признал за ломбардом право на компенсацию в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева