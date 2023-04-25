Американский певец Гарри Белафонте умер в возрасте 96 лет

Певец, актер и активист Гарри Белафонте умер в возрасте 96 лет в своем доме в Нью-Йорке. Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на его пресс-секретаря Кена Саншайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victoria Will / AP Фото: Victoria Will / AP

Гарри Белафонте родился в Нью-Йорке 1 марта 1927 года в семье эмигрантов из Ямайки и Мартиники. В годы Второй мировой войны служил в военно-морских силах США, несмотря на несовершеннолетний возраст. После демобилизации поступил на актерские курсы в Нью-Йорке и начал играть в пьесах и мюзиклах в местных театрах.

В 1949 году Гарри Белафонте дебютировал как поп-певец, но быстро переключился на фолк-музыку. В 1953 году Гарри Белафонте впервые снялся в кино в фильме «Яркая дорога». В мае 1956 года господин Белафонте выпустил свой третий альбом Calypso, который стал первым музыкальным альбомом, продавшимся более чем в 1 млн копий.

В 1960-х годах Гарри Белафонте сосредоточился на участии в движении за права афроамериканцев в США. Он также критиковал внешнюю политику США и деятельность 43-го президента США Джорджа Буша, в том числе его решение о начале вторжения в Ирак в 2003 году.

Олеся Павленко