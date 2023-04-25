В Северском районе пожилой велосипедист погиб после столкновения с иномаркой

В Северском районе произошла авария, в которой погиб пенсионер-велосипедист. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около полудня 24 апреля 2023 года в поселке Афипский. По предварительным данным, 71-летний пенсионер на велосипеде выезжал с прилегающей территории на дорогу. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Corolla, которым управлял 29-летний водитель.

От полученных ранений велосипедист скончался при транспортировке в медучреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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