«Кто такая эта Вика?»

Депутаты Екатеринбургской городской думы на очередном заседании предложили приглашать на празднование 300-летия города артистов, «соответствующих политическим реалиям». При этом предложение депутата Константина Киселева об увеличении финансирования сферы культуры было встречено в штыки. Как пояснил депутат Александр Колесников, на фоне специальной военной операции (СВО) «деятели культуры показывают себя не самым лучшим образом». За дискуссиями следила корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Очередное заседание Екатеринбургской городской думы 25 апреля началось с отчета об исполнении городского бюджета за 2022 год. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева напомнила, что дефицит бюджета в прошлом году составил 1,3 млрд руб.

«Доходы составили 36,18 млрд руб., расходы, в том числе муниципальные и ведомственные целевые программы, — 59,38 млрд руб.»,— подсчитала госпожа Турунцева.

После доклада депутат Константин Киселев пожаловался, что в городе выделяется недостаточно средств на финансирование сферы культуры. «Если смотреть отчет об исполнении бюджета, то вроде как все статьи выполнены. Но весь год комиссия по местному самоуправлению гордумы просила выделить на культуру не менее 4% от расходной части. Сейчас это меньше 3%. Я не могу голосовать за исполнение бюджета, когда на принципиальное положение выделяются микроскопические суммы»,— пояснил он. Депутат Александр Колесников раскритиковал выступление господина Киселева, заявив, что «деятели культуры показывают себя не самым лучшим образом» на фоне проведения СВО.

Затем депутаты прослушали отчет начальника управления культуры мэрии Ильи Маркова о подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Он рассказал, что юбилейные мероприятия будут проходить на протяжении всего года, но основная торжественная программа рассчитана на неделю с 12 по 19 августа.

«На сегодняшний день в бюджете Екатеринбурга на эти цели запланировано 120 млн руб. Реальная программа празднования стоит примерно в 2,5 раза дороже, но, думаем, часть средств мы можем использовать из полученного федерального гранта “Туристический код”. Также мы ведем переговоры с партнерами, чтобы недостающую часть суммы компенсировать за счет спонсорских средств»,— объяснил господин Марков.

Александр Колесников предложил приглашать на праздничные мероприятия артистов, «соответствующих политическим реалиям». «Я хотел бы, чтобы приглашенные на юбилей артисты отражали гражданскую позицию. У нас есть прекрасная певица Вика Цыганова, есть Юлия Чичерина»,— отметил господин Колесников. Господин Киселев в ответ рассмеялся: «Кто такая эта Вика? Не представляю даже».

Затем депутаты перешли к обсуждению другой культуры — физической. Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Людмила Фитина рассказала им о реализации соответствующей муниципальной программы. «Бюджет программы в прошлом году составил почти 4 млрд руб., половина средств была выделена из муниципального бюджета, половина — из регионального»,— пояснила госпожа Фитина. В частности, были капитально отремонтированы бассейны «Юность» (130,3 млн руб.) и «Калининец» (320,9 млн руб.).

«Каждый спорт несет за собой определенные болезни. Тяжелая атлетика — проблемы с суставами, плавание — варикоз. Мы должны развивать не только спорт, а физическую культуру — она должна быть всеобъемлющей. Для этого, например, мы можем поставить во дворах площадки с турниками. Давайте в этом ключе работать, а не мешать водку с пивом»,— предложил Александр Колесников.

В завершение заседания председатель комитета по товарному рынку мэрии Иван Бескрестнов рассказал об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в торговых объектах. По его словам, в Екатеринбурге предусмотрено почти 2,2 тыс. мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО), 149 из них — сезонные. По информации ЕМУП «Спецавтобаза», с собственниками НТО заключено почти 1,5 тыс. договоров на оказание услуг по обращению с ТКО.

На вопрос депутатов о том, какие есть меры воздействия на объекты, которые отказываются заключать договоры, господин Бескрестнов ответил: «Разъяснение и убеждение. Механизма понуждения у органов муниципальной власти в лице комитета по товарному рынку нет».

Катерина Якушева