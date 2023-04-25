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В Краснокамске будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП со «скорой»

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми, допустившего столкновение с автомобилем скорой помощи, в результате которого скончалась пациентка. Как сообщается на едином портале органов прокуратуры РФ, мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 18 ноября 2022 года обвиняемый, управляя технически исправной иномаркой-внедорожником, пренебрег правилами дорожного движения и выехал на встречную полосу на федеральной трассе М-7 «Волга» на территории Краснокамского городского округа, где допустил столкновение со «скорой». В результате аварии находившиеся в салоне спецмашины двое медиков,75-летняя пациентка и водитель получили множественные ушибы и переломы. Спустя непродолжительное время пожилая женщина от полученных травм скончалась в больнице. Сам виновник аварии также получил травмы.

Кроме этого, данное ДТП спровоцировало еще одно происшествие — двигавшийся за «скорой» легковой автомобиль Lada Granta от столкновения указанных транспортных средств получил значительные механические повреждения.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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