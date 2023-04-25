Перевозка пассажиров на ростовских городских электричках выросла на 20% в 1 квартале 2023 года

С января по март текущего года городские электрички Ростова-на-Дону перевезли 49,2 тыс. пассажиров, что на 20% превышает результат аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В среднем, в сутки внутригородские поезда перевозили по 860 человек.

В донской столице курсируют четыре пары внутригородских электричек, связывающих центр города со спальными районами. Наиболее популяные среди ростовчан остановки о.п. 1337 км (район Стройгородка), Ростов Западный, Сельмаш, Рабочий городок.

Анастасия Назарова