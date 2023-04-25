Стоимость ремонта моста через реку Лаба увеличили до 890 млн рублей

На реконструкцию моста через реку Лаба в Усть-Лабинском районе направят 891,2 млн руб. Контракт заключен с ООО «Стройюгрегион», сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Заказчиком строительства моста выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Максимальная цена контракта составляла 900,2 млн руб. Гарантийный срок устранения подрядчиком недостатков (дефектов) на мостовом сооружении составляет 8 лет, деформационные швы — 7 лет, перильное ограждение — 5 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройюгрегион» зарегистрировано в Новороссийске в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Бенефициаром компании является Александр Карпенко. Выручка фирмы за 2022 год составила 14,5 млрд руб., прибыль — 2,1 млрд руб.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен произвести разборку существующего моста и пролетного строения, укрепить берег реки, установить дорожные знаки, разметки, а также русловые и береговые опоры. Также подрядная организация установит временные рабочие мостики, очистные сооружения и системы видеонаблюдения. Как следует из сведений о технико-экономических показателях объекта строительства, ширина земляного полотна составляет 13,50 м, число полос — две, длина участка 0,45 км, вид покрытия — асфальтобетонный, ширина проезжей части — 7,5 м.

Реконструкция моста начнется со 2 мая 2023 года, все работы должны быть выполнены до 16 декабря 2024 года.

В августе 2022 года оперативный штаб края сообщил, что предварительно стоимость ремонта моста через реку Лаба в Лабинском районе составит 370 млн руб. Также сообщалось, что ремонтные работы планируют провести в рамках реализации краевой госпрограммы.

Тат Гаспарян

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