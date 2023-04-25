BMW отзывает 4,7 тыс. авто из России из-за проблем с подушкой безопасности

Официальный представитель BMW на российском рынке — ООО «БМВ Русланд Трейнинг» — отзывает 4736 автомобилей из-за возможных проблем с подушкой безопасности. Все автомобили изготовлены с 2015 по 2016 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: на затронутых автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя»,— говорится в сообщении компании (цитата по «Прайму»).

В этих автомобилях при срабатывании надувной подушки во время аварии из-за слишком большого давления может взорваться газогенератор, а его металлические детали — причинить травмы.

На всех автомобилях заменят подушки безопасности. Работы будут бесплатными. Владельцев автомобилей уведомят по телефону или в письме.

Анастасия Ларина