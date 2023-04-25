В РКБ скончался «смотрящий» по Казани

В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана скончался Вадим Липский (Бургомистр), которого в МВД считали «смотрящим» по Казани. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, господин Липский был задержан летом 2022 года. Ему вменяли похищение человека и вымогательство наравне еще с пятью фигурантами дела. В конце марта этого года он почувствовал себя плохо, и его перевели из СИЗО в РКБ. Последние месяцы жизни он был прикован к кровати. По словам адвокатов, его состояние ухудшилось на фоне содержания под стражей.

Вадим Липский, как уточняет издание, умер сегодня, 25 апреля, после обеда.

"Ъ-Казань"