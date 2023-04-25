Участникам СВО из Ямала будут выплачивать по 300 тыс. рублей на покупку обмундирования

Военнослужащие из Ямало-Ненецкого автономного округа, участвующие в специальной военной операции на Украине, будут получать по 300 тыс. руб. «на сборы». В пресс-службе правительства региона пояснили, что на эти средства военные смогут закупать элементы обмундирования, бытовые вещи, одежду, предметы первой необходимости и рюкзаков. Отчитываться за покупки не нужно. Меру будут предоставлять тем, кто заключил контракт после 14 февраля этого года.

Напомним, сейчас все военнослужащие округа, участвующие в спецоперации, имеют право на единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. и реабилитационный сертификат на сумму 120 тыс. руб.

Также за каждой семьей военного закреплен социальный куратор, который помогает решить юридические, психологические и бытовые вопросы.

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