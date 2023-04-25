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Участок вдоль Волжской набережной благоустроит «Эврика» за 36,3 млн рублей

Тендер по благоустройству участка Волжской набережной в Нижнем Новгороде выиграло ООО «Эврика». Контракт заключат по начальной (максимальной) стоимости – 36,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступила администрация Канавинского района. До 2 сентября «Эврика» должна привести в порядок участок от дома №8 на набережной до дома №3 на улице Сибирской. Подрядчику предстоит уложить там брусчатку, устроить лестницы и пандусы, высадить деревья и кустарники. На участке нужно оборудовать детский игровой комплекс, площадку для выгула собак, качели, тренажеры и новые скамейки.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Эврика» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство дорог и автомагистралей. Директор – Андрей Зернов, ему принадлежит 50% компании. Еще 50% – у Андраника Седракяна. Финансовая отчетность за 2022 год пока не опубликована.

Участок вдоль Волжской набережной благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 28 общественных пространств.

Елена Ковалева

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