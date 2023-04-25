В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на площади свыше 3 тысяч кв. м

В Татарстане зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади 3,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Инцидент произошел сегодня, 25 апреля, на сельхозземлях в границах Кульшариповского сельского поселения Альметьевского муниципального района из-за порыва нефтепровода НГДУ «Альметьевнефть». На место ЧП выехали сотрудники ведомства и Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Специалисты отобрали почву на химико-токсикологические показатели. Пробы в оперативном порядке будут направлены для исследования.На фоне произошедшего Россельхознадзор примет меры в соответствии с российским законодательством.

"Ъ-Казань"