Больше 1,6 млн рублей перевел медработник из Удмуртии мошенникам

В столице Удмуртии 62-летняя местная жительница обратилась в полицию с сообщением о хищении у нее средств. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ижевчанке позвонил «сотрудник» Центробанка, который рассказал о попытке оформить на ее имя кредит.

Для предотвращения операции женщину оформить встречный займ и перевести деньги на безопасный счет. Всего ижевчанка перевела 1,67 млн руб. на продиктованные ей счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению лица.