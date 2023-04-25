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В Ульяновской области появится советник министра по правовому просвещению педагогов

Должность советника министра по правовому просвещению педагогических работников будет введена в Ульяновской области. Ранее соответствующую инициативу выдвинул губернатор Алексей Русских. Ее поддержал директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Алексей Благинин на торжественном открытии Межрегионального чемпионата учительских клубов. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

«Учитель должен быть надежно защищен в своей профессиональной деятельности. И поэтому на уровне региона мы решили ввести отдельного эксперта, который помог бы улучшить правовой статус педагога и защитить от неправомерных действий»,– приводятся в сообщении слова Алексея Русских.

Фото: фото пресс-служба губернатора

Фото: фото пресс-служба губернатора

По информации регионального правительства, советник министра по правовому просвещению педагогических работников приступит к работе с мая текущего года в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области. В настоящее время законопроект о защите учителя разрабатывается на федеральном уровне. Рассматривается возможность включения в него инициативы Алексея Русских по введению должности советников.

Георгий Портнов

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