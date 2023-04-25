В Краснодаре после ДТП со смертью пешехода завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело после аварии, в которой владелец Toyota насмерть сбил женщину и врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Виновному водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Утром 25 апреля водитель BMW двигался по улице Алма-Атинской в сторону улицы Тульской. При повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota, который изменил траекторию движения и наехал на 44-летнюю женщину. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Татьяна Ручкина

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