Вложения в коммунальные системы и транспортную инфраструктуру Курска могут составить 95 млрд рублей за 17 лет

Сегодня в ходе очередного заседания курского горсобрания депутаты утвердили программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры облцентра до 2040 года. Только в транспорт и коммунальную систему города может быть вложено 95 млрд руб. из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Как рассказали в горсобрании, за эти годы на развитие коммунальных систем Курска планируется направить около 33 млрд руб. Наиболее значительная часть капвложений, согласно программе, придется на систему водоотведения (30%), теплоснабжения (26%), водоснабжения (20%) и электроснабжения (12%). Оставшиеся 12% пойдут на системы ливневой канализации, газоснабжения, систему сбора и утилизации ТКО и прочие проектов сферы ЖКХ.

Общий объем финансирования по программе транспортной инфраструктуры составляет более 62 млрд руб., уточнили в горсобрании. Средства хотят распределить на развитие транспортной инфраструктуры, транспорта общего пользования, создание транспортно-посадочных узлов, а также на инфраструктуру для легкового автотранспорта.

Мария Старикова

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