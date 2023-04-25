ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Республика Дагестан, с. Кочубей



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Фото: представлено пресс-службой РЖД



Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже квартир, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенных в 2х этажном доме по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский р-н, с. Кочубей, разъезд Кутан: квартира № 1 площадью 64,4 кв.м; квартира № 2 площадью 83,2 кв.м; квартира № 3 площадью 64,4 кв.м; квартира № 4 площадью 82,2 кв.м.

Начальная цена продажи квартиры № 1 на Аукционе составляет 576 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 28 800 рублей.

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Фото: представлено пресс-службой РЖД



Начальная цена продажи квартиры № 2 на Аукционе составляет 708 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 35 400 рублей.

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Фото: представлено пресс-службой РЖД



Начальная цена продажи квартиры № 3 на Аукционе составляет 583 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 29 150 рублей.

Начальная цена продажи квартиры № 4 на Аукционе составляет 710 000 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 35 500 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД

Фото: представлено пресс-службой РЖД



Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

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Дополнительную информацию о продаже квартир, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"