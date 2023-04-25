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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 25 апреля

Запоминающиеся кадры вторника

День АНЗАК в Австралии, конкурс красоты «Миссис Москва 2023» и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Латрун, Израиль. Один солдат расчесывает волосы другого в День памяти Израиля

Латрун, Израиль. Один солдат расчесывает волосы другого в День памяти Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Лондон, Великобритания. Павлин в Холланд-парке

Лондон, Великобритания. Павлин в Холланд-парке

Фото: Reuters / Toby Melville

Москва. Пресс-показ выставки «In Memoriam. Остановленное время» в Третьяковской галерее

Москва. Пресс-показ выставки «In Memoriam. Остановленное время» в Третьяковской галерее

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сидней, Австралия. Ребенок, участвующий в марше в честь Дня АНЗАК, дает пять толпе

Сидней, Австралия. Ребенок, участвующий в марше в честь Дня АНЗАК, дает пять толпе

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Москва. Участницы конкурса красоты «Миссис Москва 2023»

Москва. Участницы конкурса красоты «Миссис Москва 2023»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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Латрун, Израиль. Один солдат расчесывает волосы другого в День памяти Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Лондон, Великобритания. Павлин в Холланд-парке

Фото: Reuters / Toby Melville

Москва. Пресс-показ выставки «In Memoriam. Остановленное время» в Третьяковской галерее

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сидней, Австралия. Ребенок, участвующий в марше в честь Дня АНЗАК, дает пять толпе

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Москва. Участницы конкурса красоты «Миссис Москва 2023»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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