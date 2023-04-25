Фото дня: 25 апреля

День АНЗАК в Австралии, конкурс красоты «Миссис Москва 2023» и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Латрун, Израиль. Один солдат расчесывает волосы другого в День памяти Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Лондон, Великобритания. Павлин в Холланд-парке Фото: Reuters / Toby Melville Москва. Пресс-показ выставки «In Memoriam. Остановленное время» в Третьяковской галерее Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сидней, Австралия. Ребенок, участвующий в марше в честь Дня АНЗАК, дает пять толпе Фото: Reuters / Jaimi Joy Москва. Участницы конкурса красоты «Миссис Москва 2023» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов Следующая фотография 1 / 5 Латрун, Израиль. Один солдат расчесывает волосы другого в День памяти Израиля Фото: Reuters / Amir Cohen Лондон, Великобритания. Павлин в Холланд-парке Фото: Reuters / Toby Melville Москва. Пресс-показ выставки «In Memoriam. Остановленное время» в Третьяковской галерее Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Сидней, Австралия. Ребенок, участвующий в марше в честь Дня АНЗАК, дает пять толпе Фото: Reuters / Jaimi Joy Москва. Участницы конкурса красоты «Миссис Москва 2023» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов