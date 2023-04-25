Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На комплексное развитие социальной инфраструктуры Курска до 2040 года планируется направить 81 млрд рублей

Общий объем финансирования по программе комплексного развития социальной инфраструктуры Курска до 2040 года может составить около 81 млрд руб. Входящие в нее программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры облцентра были утверждены сегодня в ходе очередного заседания курского горсобрания. Источник финансирования — бюджеты всех уровней и внебюджетные средства.

Из общей суммы до 2040 года на объекты образования планируется направить 47 млрд руб., на объекты культуры — 16,5 млрд руб., на объекты физкультуры и спорта — около 17 млрд руб.

Мария Старикова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...