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В Ростове-на-Дону под охрану взят дом купца Кошкина на ул. Баумана, 11

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области утвердил как предмет охраны домовладение купца Кошкина на ул. Баумана, 11. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Фото: google.com

Фото: google.com

Из документов следует, что здание строилось 1895-1912 годах. Ансамбль располагается на пересечении ул. Тургеневской, пер. Соборного и ул. Баумана. Комплекс включает два корпуса. Четырехэтажное здание литера А с подвалом было оформлено с применением декоративных приемов в стиле модерна. Примыкающий к основному корпусу двухэтажный литер Б — яркий представитель стиля эклектики.

По информации «Дон Медиа», в 1913 году здание принадлежало купцу и коммерсанту Павлу Шматову, и являлось доходным домом. Более 20 лет назад здание было перекрашено, а окна и балконы заменены на пластиковые.

Анастасия Назарова

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