Проезд по КАД ограничат на время уборки между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе

На участке внешнего кольца петербургской КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения на время уборки смета, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения будут действовать четыре дня.

«В связи с производством работ по уборке смета в разделительной полосе дороги, в период с 25 по 29 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта третья полоса»,— говорится в сообщении. По первой и второй полосам на время ограничений будет снижена допустимая скорость движения до 50 км/ч.

Работы по уборке будет выполнять АО ПО «Росдорстрой».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте