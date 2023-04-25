Средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 2,4% в марте

В марте средний размер кредитов, выданных на приобретение автомобилей, составил 961 тыс. руб. Это на 2,4% больше показателя за февраль, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на последнем месте в рейтинге 30 регионов-лидеров по динамике размера автокредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России в марте средний размер кредита на автомобили составил 1,28 млн руб., увеличившись на 5% в сравнении с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек автокредита вырос на 2%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за исключением снижения осенью прошлого года, почти год данный показатель держится на уровне 1,18 – 1,28 млн руб. Во многом такой стабильности способствует государственная программа льготного автокредитования.