В Рыбинске на переходе сбили женщину с годовалым ребенком

В Рыбинске Ярославской области на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребенком 2022 года рождения, который находился в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД по Ярославской области Последствия ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД по Ярославской области

По предварительной информации, сегодня на улице Куйбышева машина Chery под управлением 47-летнего мужчины наехала на пешеходов. В результате ДТП женщина и маленькая девочка госпитализированы. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

«На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова