«Россети Тюмень» в рекордные сроки отремонтировали ЛЭП, питающую распределительный центр «Монетки» в Югре

В ХМАО-Югре завершен плановый ремонт линии электропередачи, питающей крупный распределительный центр розничной торговли. Тем самым была повышена надежность электроснабжения объекта, от которого зависит обеспечение продуктами питания и непродовольственными товарами жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.



В рамках договора по оказанию нетарифных услуг «Россети Тюмень» выполнили ремонт участка воздушной линии 6 кВ. На 97 опорах ЛЭП на новые стеклянные заменено 582 фарфоровых изолятора. Также специалисты провели техобслуживание 1,5 км самонесущего изолированного провода. Объект труднодоступен, поэтому персонал, оборудование и материалы к месту проведения работ попадали на вездеходах.

Ремонт выполнен в рекордно короткие сроки – всего за два дня. Электроснабжение распредцентра во время работ обеспечивал резервный источник.

«Россети Тюмень» уже третий год обслуживают в Нефтеюганске энергооборудование одной из крупнейших в стране торговых сетей – «Монетка». В 2023 году ритейлер отметил оперативность и качество работы энергетиков благодарственным письмом.