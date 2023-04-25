Артюхов встретился с Путиным и рассказал ему про обманутых дольщиков, ямальскую мать-героиню и СШХ

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым. «У вас в Ямало-Ненецком округе в целом по основным показателям везде плюсы. Самый главный интегрированный показатель, или интегрирующий все ваши дела, — это рост постоянного населения. Тем не менее есть и сложные вопросы»,— начал президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова Фото: Telegram-канал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова

Дмитрий Артюхов рассказал президенту о социально-экономической и экологической ситуации на Ямале. «Задача, которую Вы ставили на последней встрече,— ликвидировать обманутых дольщиков. Докладываю, Владимир Владимирович: на Ямале больше их не осталось»,— сказал он. Президент поправил губернатора, что не осталось «проблем» обманутых дольщиков.

В докладе губернатора президента заинтересовал Северный широтный ход (СШХ), строительство которого временно приостановлено. Господин Артюхов отметил, что «от таких проектов нельзя отказываться», и пообещал, что реализация продолжится. Кроме того, губернатор обозначил перспективы развития гигантского по классификации газового месторождения в Надым-Пур-Тазовском регионе, где залежи газа достигают 2 трлн кубометров, чему президент удивился.

Говоря про естественный прирост населения, губернатор показал фотографию многодетной семью Ольги Дехтяренко, которой президент вручал звание «Мать-героиня». «Передавайте им привет»,— сказал Владимир Путин.

Кроме того, губернатор обратил внимание на сохранение популяции атлантических моржей. «3 тыс. особей — практически в шаговой доступности от разработки ''Газпромом'' Харасавэйского месторождения, на самом деле там несколько километров их отделяет. Но мы видим, что такому очень чувствительному арктическому животному комфортно»,— заверил господин Артюхов. По его словам, компании научились не оказывать сильное экологическое давление на такие экосистемы.

Диана Сунагатуллина

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