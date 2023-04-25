Представители Тольяттиазота поделились своими разработками на международном форуме

Делегация Тольяттиазота приняла участие в международном форуме «Лидеры России и стран СНГ: газ и химия», состоявшемся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Площадка объединила представителей более 40 международных организаций, занимающихся созданием технологий и производством оборудования для химической отрасли, а также добычей и переработкой природного газа. На форуме обсудили основные тенденции и перспективы отраслей, автоматизацию процессов.

Особое внимание уделялось экологическим аспектам производства и снижению углеродного следа. Представители предприятия из Самарской области представили разработку «зеленых» технологий как способ решения экологических проблем и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

В качестве эффективного способа снижения углеродного следа был предложен реализованный проект Тольяттиазота по использованию углекислого газа в производстве метанола. Также была представлена разработка аустенитных жаропрочных сплавов для печей риформинга.

Андрей Сазонов