А нам не все равно

У тренда по вовлечению бизнеса и жителей в развитие территорий есть много исторических предпосылок. В Нижнем Новгороде наиболее ярко такие параллели прослеживаются на примере крупнейшего в городе Автозаводского района: первостроители Горьковского автозавода с нуля возвели не только само предприятие, но и жилые дома и всю инфраструктуру — в середине 1930-х здесь, например, появился первый в стране типовой детский сад. В 1950-е именно на Автозаводе зародилась ставшая потом популярной в Союзе «народная стройка». А сегодня по инициативе ГАЗа в районе отрабатывается механизм партнерства бизнеса и власти по комплексному благоустройству.

Обновленный музей истории ГАЗ



Формально Автозаводский район был основан в сентябре 1931 года, за несколько месяцев до официального запуска крупнейшего в СССР автомобильного завода (первый автомобиль сошел с конвейера в январе 1932-го). За полтора года великой стройки население окрестных деревень превысило 20 тыс. человек, и это требовало от властей особого регулирования. «Исходя из необходимости приближения горсовета к коллективу рабочих автозавода, достижения наибольшего вовлечения рабочих в работу советского, хозяйственного и культурного строительства в новом поселении, территорию автозавода с находящимися в ее районе заселенными участками выделить в особый четвертый район Нижнего Новгорода с организацией в нем райсовета», — говорится в постановлении президиума нижегородского краевого исполкома от 11 сентября 1931 года, которое можно считать днем рождения района. В дальнейшем «вовлечение рабочих в работу» действительно было повсеместным.

Так строили завод, 1930 г.



Город-мечта

Параллельно с автозаводом строился новый город рабочих — Соцгород. На такоготипа поселения советские власти делали ставку в период индустриализации, и Автозаводский район снова занимал в этих планах особое место: конкурс на проектирование Соцгорода был всесоюзным. Победили студенты Московского высшего технического училища. В основе проекта, впоследствии доработанного специалистами американской фирмы Austin, лежало зонирование: четкие группы кварталов с ровными прямыми улицами, разделенные широкими бульварами, общественный центр, коммунальные предприятия, школы и больницы.

Концепцию города-коммуны, когда часть быта после работы предлагалось вести совместно (общая кухня, читальня, столовая-клуб, зал для массовой зарядки), воплощали уже на этапе строительства: в деревенских домах жили по 10–15 семей в одной комнате, кровати вдоль стен, с одним на всех столом и печкой. В 1931–1932 годах автозаводцы сами построили первые 15 многоквартирных домов, а к ним — первую в районе дорогу (сейчас — проспект Молодежный).

Высокая культура быта

К тому времени на Автозаводе уже были свои магазин, хлебозавод, котельные от паровозов и даже своя амбулатория, которая ежедневно обслуживала до 20 человек. А в 1934 году построили крупнейшую в регионе больницу с пропускной способностью 3 тыс. человек — в газетах ее называли «гордость области — райдиспансер-гигант».

Подрастающему поколению, как и полагается в городе будущего, уделяли особое внимание. Если в 1931 году на Автозаводе было три школы, то в 1939 — уже 30. К моменту запуска автозавода на территории района работали 12 садиков, а в 1935-м построили первый в стране большой типовой детсад с центральным отоплением и водоснабжением. Школьники были очень активны: устраивали субботники, устанавливали шефство над бараками рабочих, обучали их грамоте, проводили концерты.

Крупнейший на Автозаводе парк заложили в 1935 году, но из-за войны работы пришлось отложить: на территории будущего парка разместился зенитно-артиллерийский полк. Благоустройство возобновили в 1943-м: в парке появилась чугунная ограда, которую сделали рабочие литейного цеха №3 автозавода, летний театр, детская площадка и спортивный городок, асфальтированные аллеи. Работы лично курировал директор ГАЗа И. К. Лоскутов, а деревья сажали всем заводом.

Соцгород. Дома 43-го квартала



Народная стройка

На территории Автозавода рождались не только широко известные производственные инициативы, но и градостроительные, масштабированные потом на всю страну. Так, в начале 1950-х, когда жилищный вопрос стоял особенно остро (57% населения района жили в бараках и щитковых домах), рабочие прессового корпуса обратились к директору ГАЗа с просьбой разрешить построить дом полностью своими силами. Когда разрешение было получено, за основу взяли чертежи барака, скорректировали их и начали стройку одноэтажного дома на 24 квартиры. Для строительства подобрали столько же кандидатур рабочих, которые особенно нуждались в жилье. Их частично освободили от работы на предприятии, но в основном строили после смены и в выходные. Материалы отпускал сам завод.

Идея оказалась настолько удачной, что вскоре так возводить жилье для своих сотрудников стал чуть ли не каждый цех. Во второй половине 1950-х на территории района вырос целый поселок «народной стройки», в его строительстве принимали участие 32 тыс. человек.

На союзном уровне это был прорыв в жилищном строительстве: инициатива автозаводцев получила высокую оценку Верховного совета СССР. Перенимать опыт на Автозавод приезжали из Москвы, с Урала, из Сибири.

Новый вектор

Сегодня на территории района формируются новые федеральные тренды: ГАЗ попрежнему активно участвует в развитии городской среды, инициируя реально работающие механизмы партнерства государства и бизнеса. В 2021 году автозавод запустил собственную программу благоустройства «Новый социальный вектор» (НСВ), ее поддержал промышленник Олег Дерипаска. Ее суть в том, что рабочие ГАЗа сами предлагают преобразования Автозаводского района по широкому кругу вопросов — от реконструкции тротуаров и времени работы станции метро у проходных до строительства жилья.

«На данный момент в проекте 17 социальных направлений: спорт, культура, комфорт и городская среда, здравоохранение, инженерная инфраструктура и так далее. Каждое включает большой перечень объектов, все они занесены в реестр, в котором обозначены сроки реализации, источники финансирования, наличие проектно-сметной документации и т. п.», — рассказывает председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов.

Заявки работников собирают централизованно, а их статус ежемесячно обновляют на заседаниях рабочей группы, в которую входят представители молодежных и рабочих советов ГАЗа, депутаты, представляющие ГАЗ на разных уровнях власти, а также руководство районной администрации.

В новую историю Автозавода, благодаря НСВ, уже вошли реконструированный муниципальный стадион «Чайка» (бывший стадион ручных игр), обновленный ДК ГАЗ, практически заново отстроенный Музей истории ГАЗа, который из заводского музея превратился в крупный мультимедийный историко-образовательный комплекс.

В этом году началось обновление Парка культуры и отдыха, который до сих пор является главным центром притяжения для автозаводцев. «Наша совместная с городом задача — сделать парк функциональным и полезным для жителей, и для этого привлечь ресурсы бюджетов всех уровней», — говорит курирующая проект от ГАЗа депутат гордумы Мария Кузнецова.

Бюджеты проектов НСВ формируются по принципу партнерства власти и бизнеса — обсуждается каждый конкретный объект. Например, в случае со спорткомплексом «Чайка» ГАЗ направил 150 млн руб. на реконструкцию объекта, а муниципалитет вложился в благоустройство.

Евгений Морозов уточняет, что совместно с командой урбанистов ГАЗ разрабатывает концепцию устойчивого пространственного развития и мастер-план района — образ будущего, образ идеального города: «Как и в советское время, значение имеет все: в каких условиях живут сотрудники, в какие детсады и школы водят детей, где гуляют и занимаются спортом, насколько развита медицина. Поэтому у ГАЗа, как и много лет назад, одна из лучших в городе клиник, поэтому развиваем образовательные центры для детей, строим детские технопарки и спортивные площадки. Не одной работой жив человек».

Cпорткомплекс «Чайка» после реконструкции



«Кто, если не мы?»

Как и 90 лет назад, в работе по благоустройству активно участвуют сами сотрудники. «Перед тем, как начать какой-то проект, мы собираемся и все вместе генерим, что хотим там видеть, — рассказывает председатель объединенного совета молодежи ГАЗа Александр Шутов. — Например, стадион „Чайка“ не просто отремонтирован — скоро там появится совершенно новая локация: скейт-парк для самокатов, велосипедов, скейтов и роликов. Это было пожелание конкретных членов совета, которые убедили всех в том, что такая площадка нужна и будет востребована».

«Конкретные члены совета» — это в том числе и рядовые сотрудники ГАЗа: в «молодежку» входят далеко не только ведущие специалисты и руководители, больше 50% участников — это рабочие. В каждом крупном подразделении предприятия есть свой совет молодежи, и все первичные идеи сначала обсуждаются именно там.

Еще один пример того, как «инициатива снизу» была доведена до конкретики, — разработка сети велодорожек по территории Автозаводского района. Многие сотрудники ГАЗа живут рядом с заводом и приезжают на работу на велосипедах. Когда становится тепло, велосипедные парковки у любой проходной почти полностью заняты. Идею создания специальных выделенных зон для велосипедистов продвинули на уровень города, и там ее не просто поддержали, а расширили: замкнутая сеть велодорожек станет первой в Нижнем, а потом этот опыт масштабируют на весь город. Предполагается, что на первом этапе веломаршрут охватит улицу Веденяпина и Южное шоссе, проспект Ленина до станции метро Пролетарской, а в дальнейшем будет продолжен до улиц Бусыгина и Пермякова.

Инициативы рабочих и молодежных советов касаются не только благоустройства. Ежегодно на ГАЗе проходит защита волонтерских проектов, победители получают гранты на их реализацию от руководства предприятия. Идеи там совершенно разные: от общественно полезных, вроде доставки продуктов и лекарств ветеранам или ремонта лестницы и покраски рам в садике, до творческих: например, идея с граффити на бетонном ограждении по пути к проходной тоже была волонтерской инициативой — и красили все вместе, дружно — так же, как работали на ежегодном субботнике в автозаводском парке.

Но если с мотивацией первостроителей ГАЗа все более-менее понятно, то что движет автозаводцами сейчас, во времена «диванных критиков» и повсеместного перекладывания ответственности? «А кто, если не мы? — отвечает Александр Шутов. — Большинство наших сотрудников — это жители Автозаводского района. Многие здесь родились, у многих на заводе работают по несколько поколений, они продолжатели династий. Для нас район, завод — это не просто место пребывания и работы. Это про любовь».

Татьяна Салахетдинова