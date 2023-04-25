Глава Крыма сообщил о планах сократить маршрут из Херсонской области на Кубань

Сергей Аксенов заявил, что дорогу из Херсонской области в Краснодарский край модернизируют с целью сократить маршрут между регионами для транзитных грузов и автотранспорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото: пресс-служба «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД

В частности, в Крыму хотят расширить и модернизировать автотрассу «Керчь — Феодосия — Джанкой». По заявлению Сергея Аксенова, это позволит сократить время доставки грузов и освободить центральную часть Крыма от большегрузов.

«Сейчас практически все потоки идут на Симферополь, а затем уходят на Джанкой и Армянск. А зачем через центр полуострова гнать транспорт? Сократим логистику, основные дороги Крыма разгрузим»,— цитирует издание заявление господина Аксенова.

В настоящее время идут обсуждения объема средств, необходимых для реализации проекта, и число полос модернизированной трассы.

Анастасия Донскова

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