Квалификационный экзамен на должность судьи не сдали почти 30% претендентов

С июня 2021 года по апрель 2023-го квалификационный экзамен на должность судьи попытались сдать 138 человек. Об этом рассказала зампредседателя Пермского краевого суда Людмила Крюкова на региональной конференции совета судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Крюковой, 28% экзаменуемых получили оценку «неудовлетворительно», еще 28% справились с заданиями на «отлично». 41% сдали экзамен на оценку «хорошо», 4% — на «удовлетворительно». По данным председателя квалификационной коллегии судей Пермского края Надежды Поповой, за этот же период поступило 238 заявлений от кандидатов на должности судей, по 162 из них были вынесены положительные заключения, 54 человека решили отозвать документы.

Средний возраст кандидатов на должность судей составляет 37 лет, при этом заявок от женщин принято почти в три раза больше, чем от мужчин. 102 заявления направлено от помощников судей, 9 — от сотрудников аппаратов судов. Судьями также захотели стать 11 сотрудников органов прокуратуры, 4 адвоката, 3 сотрудника МВД, 5 юристов коммерческих организаций, 3 юриста из госорганов и преподаватель вуза.