Спрос на земельные участки в Удмуртии вырос на 22,1%

В Удмуртии в первом квартале 2023 года в сегменте земельных участков объем предложения в вырос на 5,2%, сообщает пресс-служба Авито Недвижимость. Спрос за это же время увеличился на 22,1%. При этом средняя стоимость участка стала больше на 15,9% и достигла 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что наиболее значительно (20%) выросла стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Так, в первом квартале 2023 года их стоимость составила 480 тыс. руб. Объем предложения увеличился на 5,7%, спрос — 22,1%.

При этом стоимость участков под промпроизводство сократилась на 7,5% и составила порядка 3,1 млн руб. Объем предложения вырос на 4,6%, спрос — 20,7%.