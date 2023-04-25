Вице-спикер ЗакСа Иткин предложил ввести в Петербурге «налог на самокаты»

Вице-спикер Законодательного собрания Павел Иткин предложил ввести в Санкт-Петербурге налог на электросамокаты. Таким образом можно пополнить городскую казну более чем на миллиард руб., рассказал он в своем Telegram-канале.

По его словам, необходимо обязать кикшеринговые компании оплачивать парковку для самокатов в центре города. Это может повысить контроль количества средств передвижения в центре города и ответственность самих организаций, которые предоставляют эти услуги.

Господин Иткин предлагает после направить собранные средства на создание городской инфраструктуры и помощь льготникам. Он считает, что стоимость парковки самокатов можно установить на уровне половины цены на годовой абонемент для паркинга мотоцикла. Так, кикшеринговая компания будет платить около 35 тыс. руб. за одно средство передвижения.

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