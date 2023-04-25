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Берег Святого озера в Дзержинске благоустроят за 68 млн рублей

Подрядчик «Альянс Поволжье» приступил к благоустройству территории у озера Святого в Дзержинске. Стоимость работ составляет 68 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Сам берег укрепят, в зоне отдыха проложат деревянные дорожки, обустроят смотровые площадки и лестницы, установят скамейки и кабинки для переодевания. У озера оборудуют авто- и велопарковку.

Работы выполнят по программе «Формирование комфортной городской среды». Эту территорию для благоустройства выбрали местные жители в ходе голосования в 2022 году.

Анастасия Еремина

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