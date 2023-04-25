В Ярославле определены подрядчики на ремонт трех дорог

В Ярославле определены подрядные организации, которые будут выполнять ремонт улиц Добрынина, Юности и Радищева. Итоги конкурсных процедур размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перекресток Радищева и Кудрявцева

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Перекресток Радищева и Кудрявцева

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ремонтом улицы Юности займется ООО «Дорожная строительная компания 76». Работы на дороге должны быть выполнены в срок до 31 августа 2023 года, стоимость муниципального контракта составила 12,78 млн руб. Этот же ярославский подрядчик будет ремонтировать и улицу Радищева. Цена контракта — 31,24 млн руб. Работы будут выполняться с 1 мая по 15 июля 2023 года.

Контракт на ремонт улицы Добрынина выиграл индивидуальный предприниматель Рудик Франгулян, зарегистрированный в Волгоградской области. Стоимость контракта составляет 34,06 млн руб. Сроки выполнения работы — до 31 августа 2023 года. Планируется сделать отрезок от путепровода до улицы Угличская. Все три ремонтируемые улицы расположены в Ленинском районе Ярославля. Экономия в результате торгов по трем лотам составила 5,37 млн руб.

Андрей Иванов