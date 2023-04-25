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Porsche обновила трековый спорткар 911 GT2 RS Clubsport

Компания Porsche обновила трековый спорткар 911 GT2 RS Clubsport, представив версию Evo.

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Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

Фото: Porsche

Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

Фото: Porsche

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Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

Фото: Porsche

Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo

Фото: Porsche

Новая модификация отличается переработанным аэродинамическим обвесом с массивным передним сплиттером, увеличенными по высоте закрылком Герни на антикрыле, новый передним бампер с развитыми воздухозаборниками, задний бампер с увеличенным диффузором, новую крышку капота, а также расширенные колесные арки и новые пороги.

Заявлено, что изменения в кузовных деталях позволили оптимизировать аэродинамику и увеличить прижимную силу одновременно с улучшением охлаждения двигателя и тормозов. Новые настройки подвески снизили износ покрышек, что важно для гонок на длинные дистанции.

Технически Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo не изменился, сохранив 3,8-литровый 700-сильный двигатель в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом. Напомним, премьера базовой модели состоялась в конце 2018 года.

Максим Вершинин

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