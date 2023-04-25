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Фракция «Новых людей» в гордуме выступила против обезличивания данных о доходах депутатов

Пермская дума сегодня на пленарном заседании рассмотрела проект изменений в Положение о гарантиях деятельности, запретах, ограничениях и обязанностях депутата. Поправки предполагают, что парламентарии будут обязаны ежегодно представлять губернатору Пермского края сведения о своих доходах, расходах и об имуществе, а также о доходах, расходах и имуществе своих супругов и детей. При этом на официальном сайте гордумы эта информация будет публиковаться в обобщенном виде, без персональных данных, позволяющих идентифицировать конкретного депутата.

Проект решения рассматривался без доклада, однако единственный представитель фракции «Новые люди» в гордуме Алексей Овчинников попросил предоставить ему слово. Он заявил, что фракция не может поддержать поправки. «Они делают систему власти более закрытой»,— пояснил господин Овчинников.

Выступить хотел и руководитель фракции КПРФ в думе Илья Власов, однако его прервал председатель городского парламента Дмитрий Малютин. «Илья Алексеевич, если вы по образу и подобию “Новых людей”, то это не будет по проекту решения, прошу прощения. Я понял, что вы солидарны с коллегами и хотите их поддержать, мы все поняли это. Но сейчас вопросы по проекту решения»,— заявил господин Малютин.

В итоге большинством голос депутаты поддержали внесение поправок.

В начале февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам всех уровней и сенаторам публиковать на официальных ресурсах сведения о своих доходах и имуществе в обобщенном виде, без персональных данных. На прошлой неделе заксобрание Прикамья утвердило соответствующие поправки в региональный закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пермского края». Руководители фракций «Новые люди» и КПРФ в краевом парламенте также высказывались против обезличивания данных депутатов при публикации деклараций.

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