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Эксперты поделились с нововоронежскими атомщиками опытом

в сфере формирования безопасных моделей поведения персонала на АЭС

Команда экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС)* провела на Нововоронежской АЭС миссию поддержки по теме «Проведение обходов и наблюдений».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В состав команды миссии вошли представители Московского центра ВАО АЭС (ВАО АЭС-МЦ) и Калининской АЭС. В течение недели эксперты совместно с руководителями подразделений проводили обходы и наблюдения, интервьюировали персонал на всех действующих энергоблоках Нововоронежской АЭС (№4, 5, 6 и 7) и работали над совершенствованием и оптимизацией разработанной атомной станцией документации.

«Нововоронежская АЭС – очень интересная площадка, поскольку здесь представлены все поколения энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, в том числе и инновационные энергоблоки поколения «3+». Мы уже были на НВ АЭС с аналогичной миссией в 2018 году. Видно, что атомная станция развивается, сменяются поколения – поэтому и понадобился повторный визит. Мы, в свою очередь, не только поделились практическим опытом, но и положили в свою копилку те подходы, которые Нововоронежская АЭС выработала за время внедрения инструментов формирования у персонала правильных моделей поведения как одного из основных элементов безопасной и надежной эксплуатации АЭС», – прокомментировал руководитель по новым энергоблокам ВАО АЭС-МЦ Дмитрий Чичикин.

В теоретическом блоке большое внимание было уделено методологии обходов и наблюдений. Обходы касаются, прежде всего, проверки состояния оборудования, зданий и сооружений, наличия документации, в то время как наблюдения и интервью являются инструментом работы с персоналом. Был сделан акцент на необходимости формирования у руководителей лидерских качеств и предоставления полноценной обратной связи после завершения наблюдений.

«Важной целью миссии поддержки является разработка практических и выполнимых рекомендаций. Поэтому предложенные командой рекомендации должны быть еще раз обсуждены на атомной станции с привлечением более широкого круга заинтересованных подразделений. Только после этого они финализируются и начнется этап их практической реализации на Нововоронежской АЭС», – пояснил руководитель команды миссии поддержки Олег Семененко.

Основной задачей этой миссии поддержки стала корректировка процессов проведения обходов и наблюдений. Ссылаясь на прошлый визит, эксперты отметили, что Нововоронежская АЭС грамотно интегрировала данные методы обеспечения безопасности в свою повседневную работу. В этот раз участники понаблюдали за работой коллег и совместно обсудили идеи по улучшению. Также эксперты высоко оценили открытость персонала и руководства атомной станции, а также уровень организации миссии поддержки со стороны Нововоронежской АЭС.

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