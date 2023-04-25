594 семьи получат ключи от квартир в жилом комплексе AVAnta

24 апреля началась выдача ключей дольщикам 1-го этапа строительства жилого комплекса AVAnta



В течение четырех дней почти 600 семей станут счастливыми новоселами!

В ближайшее время жители ЖК AVAnta начнут выполнять ремонтные работы, благоустраивать квартиры и встретят летний сезон уже в собственном жилье в городе-курорте. А пока они внимательно принимают квартиры и оформляют необходимые документы.

Осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов происходит по заранее разработанному графику на территории комплекса для удобства дольщиков. Весь процесс проходит в формате «одного окна»: в сопровождении специалистов жители осматривают квартиру, оформляют документы, получают ключи. Специалисты помогают дольщикам установить мобильное приложение AVA Group, которое позволяет взаимодействовать с управляющей компанией по всем вопросам, онлайн подавать показания счетчиков, оставлять заявки на вызов мастера, запрашивать необходимые документы.

Жилой комплекс AVAnta — это три 9-этажных литера с разнообразной квартирографией, продуманными планировочными решениями и внутренними пространствами. По своему архитектурному облику дома напоминают волны. В жилом комплексе есть все для комфортной жизни на юге: вентилируемые фасады, остекленные лоджии, благоустроенный двор с большим количеством зеленых насаждений, детские и спортивные площадки, помещения для мытья лап животных. Качество проекта подтверждают многочисленные награды и победа в номинации «Топ жилых комплексов на февраль 2023 года» среди новостроек Анапы.

Строительная компания AVA Group и генеральный подрядчик ООО «СЗ «ЛЭНД» поздравляют жителей ЖК AVAnta в новосельем! Желаем легкого обустройства и благополучия в новой квартире!

Инвестиционный холдинг AVA Group с 2007 года строит жилые, коммерческие объекты, а также здания общественного назначения. За это время построено и введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. недвижимости. В сданных домах в Краснодаре, Сочи, Анапе, Москве живет более 50 000 семей.

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Застройщик ООО СЗ «Лэнд». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

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