В Краснодаре задержали владельца ночного клуба за оборот наркотиков

В Краснодаре владельца ночного клуба задержали за потребление наркотических средств или психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В одном из ночных клубов, расположенных на улице Красноармейской, полицейские в кабинете 34-летнего владельца при обыске изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, которое направили на экспертизу. Кроме того, на медосвидетельствование отправили 20 посетителей заведения, предположительно находившихся в состоянии наркотического опьянения.

За потребление запрещенных веществ владельца заведения арестовали на пять суток. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram