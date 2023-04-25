За год в Воронежской области выросла реализация лицензионной алкогольной продукции

В Воронежской области отмечен рост объема реализации алкогольной продукции с 1,4 млн дал в 2021 году до 1,6 млн дал в 2022 году. Такие данные приводятся в отчете регионального ДИЗО со ссылкой на ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В результате доходы бюджета Воронежской области по акцизам от розничной продажи алкогольной продукции, зафиксированной в ЕГАИС, увеличились с 1 млрд руб. в 2021 году до 1,4 млрд руб. в 2022 году. От объема производства пива в бюджет Воронежской области поступило 3 млрд руб.

Для сокращения нелегального рынка алкогольной продукции в розничном сегменте продолжается контроль функционирования (ЕГАИС). На начало 2023 года к системе полностью подключены 99,4% предприятий — 3 302 лицензионных торговых объекта из 3 321.

На фоне роста лицензирования указывается снижение отравлений населения спиртосодержащей продукцией. По информации регионального управления Роспотребнадзора, по итогам 2022 года количество таких отравлений уменьшилось в 1,7 раза (на 39,6%), а показатель летальности уменьшился в 2,5 раза (на 59,3%).

Вместе с тем с октября 2022 в регионе установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 70 кв.м — на территории Воронежа, а также менее 50 кв. м на территории муниципальных образований. Под ограничения попала 51 организация (94 объекта общепита). В 30-ти дневный срок устранили нарушения 27 организаций-лицензиатов. В отношении 24 организаций департаментом было принято решение о приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности в 56 объектах.

Владимир Зоркий