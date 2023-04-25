Убыток петербургских заводов ушедших из РФ автоконцернов составил 57 млрд рублей

Расположенные в Санкт-Петербурге автозаводы, принадлежавшие компаниям Hyundai, Nissan и Toyota, по итогам 2022 года показали 57 млрд чистого убытка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовые отчеты концернов. Рекордный убыток по РСБУ получила российская «дочка» Toyota.

Так, российское юрлицо Hyundai, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), отразила в документах убыток в 19 млрд рублей, Nissan (Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус) — 12,5 млрд рублей, Toyota («Тойота Мотор) — 32 млрд. Выручка компаний в РФ при этом упала почти вчетверо — до 157,6 млрд рублей при 639,2 млрд в 2021 году. Дивиденды за 2022 год выплачивала только Nissan, размер выплат составил немногим более 1 млрд рублей.

Напомним, все три автопроизводителя в 2022 году объявили об уходе с российского рынка или сокращении присутствия на нем. Toyota и Nissan передали свои активы принадлежащему Минпромторгу ФГУП «НАМИ».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте