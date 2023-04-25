В Крыму начали проверку сведений об избиении восьмиклассника учителем

В Крыму проведут проверку сведений об избиении ученика восьмого класса учителем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Сотрудники ведомства обнаружили видео в соцсетях, на кадрах которого «зафиксирован факт применения физического воздействия в отношении несовершеннолетнего».

Ранее в местных Telegram-каналах был опубликован ролик, на кадрах которого преподаватель русского языка и литературы СОШ №1 поселка Гвардейское несколько раз ударила мальчика. Сообщается, что потасовка произошла из-за опоздания ученика на урок. Преподаватель потребовал у воспитанников удалить видео, но ролик попал в социальные сети. Как сообщает Telegram-канал Mash «На волне», учителю объявили выговор.

В прокуратуре Крыма отметили, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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