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В Кургане 26 апреля завершится отопительный сезон

С 26 апреля в Кургане для всех категорий потребителей завершается отопительный сезон. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила мэр Елена Ситникова, сообщают в администрации города.

Как отметил гендиректор Курганской генерирующей компании (ПАО «КГК») Александр Прибылев, в течение этого отопительного сезона зафиксировано около 50 порывов на сетях малого диаметра, что на 25% меньше, чем годом ранее. Такую динамику руководитель поставщика теплоснабжения связал с проведенным капремонтом теплосетей на участке улицы Горького. В целом аварийных ситуаций во время отопительного сезона не возникало.

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