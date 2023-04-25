В Кургане 26 апреля завершится отопительный сезон

С 26 апреля в Кургане для всех категорий потребителей завершается отопительный сезон. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила мэр Елена Ситникова, сообщают в администрации города.

Как отметил гендиректор Курганской генерирующей компании (ПАО «КГК») Александр Прибылев, в течение этого отопительного сезона зафиксировано около 50 порывов на сетях малого диаметра, что на 25% меньше, чем годом ранее. Такую динамику руководитель поставщика теплоснабжения связал с проведенным капремонтом теплосетей на участке улицы Горького. В целом аварийных ситуаций во время отопительного сезона не возникало.