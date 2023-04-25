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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма отвергли обвинения Киева о вывозе зерна за рубеж

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что из республики не вывозят зерно за рубеж.

«Чтобы отправить зерно за границу, мы сначала вывозим его на материк, где оно смешивается с другим зерном. Нам важно, чтобы крымские производители деньги получили за свой урожай. Напрямую Крым не отгружает зерно»,— сказал господин Аксенов.

Заявление руководителя Крыма стало реакцией на появившиеся в зарубежных СМИ сообщения о том, что власти Украины потребовали от Турции задержать принадлежащее дубайской компании судно с 19 тыс. тоннами ячменя на борту. По словам Аксенова, украинские политики, выдвигая такие требования, просто паразитируют на продовольственной теме.

Напомним, первая информация о поставках зерна в Крым из Запорожья появилась летом 2022 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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