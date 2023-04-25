Аэропорт Ижевска получил статус международного

Аэропорт столицы Удмуртии 22 апреля стал международным. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовал в Telegram заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Несмотря на то что аэропорт открыт для международных перевозок, предстоит еще многое сделать для того, чтобы жители республики смогли летать в зарубежные страны, отметил глава Удмуртии Александр Бречалов. Так, «необходимо технически оснастить пункт пропуска и отработать с государственными контрольными органами, среди которых Пограничная служба ФСБ России и Федеральная таможенная служба, открытие их подразделений в международном аэропорту Ижевска»,— отметил он.

В целом работы займут еще год-два, сообщил в своем Telegram директор аэропорта Александр Синельников.

В распоряжении отмечают, что из 91 аэропорта федерального значения, которые входят в утвержденный правительством перечень, аэропорт Ижевска стал 79-м.

Напомним, первый камень в основание нового терминала был заложен в августе 2022 года. Сейчас на строительной площадке идет подготовка основания, заливка фундаментов. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта Ижевска вдвое, до 400 пассажиров в час.

Евгения Перевощикова, Ижевск