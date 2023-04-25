Завод «Фиолент» в Крыму получит 110 млн рублей на обновление производства

В Крыму завод «Фиолент» получит на обновление производства из республиканского бюджета 40 млн руб. Еще 70 млн руб. в предприятие инвестируют для приобретения станочного парка, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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Господин Аксенов подчеркивает, что завод «Фиолент» получает новые заказы в рамках импортозамещения на производство комплектующих для лайнеров Superjet 100 и МС-21. Объем заказов вырос в четыре раза за счет гособоронзаказа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Завод ''Фиолент» зарегистрировано в Симферополе в 1994 году. Генеральным директором является Александр Баталин. Выручка в 2022 году составила 1,9 млрд руб., прибыль — 71 млн руб.

Олег Исаев

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